أسعار النفط تقفز بعد اتفاق السعودية وروسيا على تمديد خفض الإنتاج.

سنغافورة 15 مايو 2017 (وال ) - ارتفعت أسعار النفط 2 بالمئة اليوم الاثنين بعد أن قال وزيرا الطاقة في السعودية وروسيا أكبر دولتين منتجتين للخام في العالم إن من المقرر تمديد تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد النصف الأول من العام الجاري حتى مارس 2018. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 88ر51 دولار للبرميل بارتفاع 04ر1 دولار بما يوازي 1ر2 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 85ر48 دولار للبرميل بارتفاع 01ر1 دولار أو ما يعادل 1ر2 في المئة عن سعر آخر إغلاق. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين في بكين إنهما اتفقا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018. ...( وال ) ...