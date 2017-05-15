اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشة الرادار في هوكايدو .

طوكيو 15 مايو 2017 (وال )- أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الاثنين عن اختفاء طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البري عن شاشات أجهزة الرادار وعلى متنها طاقم متكون من 4 أشخاص بالقرب من مطار هاكوداته في هوكايدو. وذكرت الوزارة في بيان لها إن برج المراقبة الأرضي "فقد الاتصال بطائرة الاستطلاع من طراز "ال ار - 2" في حوالي الساعة 11 و50 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي بينما كانت تحلق على بعد حوالي 30 كم غرب المطار في هذه الجزيرة الرئيسية الواقعة أقصى شمال اليابان. وأضافت بأن الأحوال الجوية كانت سيئة عندما أقلعت الطائرة من مطار سابورو أوكاداما حوالي الساعة 11 و20 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي وكان على متنها طيار ومساعد طيار واثنان من الفنيين. ...( وال ) ...