\" معيتيق \" يلتقي وزير الشباب الأردني على هامش فعاليات \"الكويت عاصمة الشباب العربي \" .

الكويت 15 مايو 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" أحمد معيتيق \"، مساء أمس الأحد، بوزير الشباب الأردني نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب \" حديثة خريشة \" ، وذلك على هامش حضوره فعاليات \"الكويت عاصمة الشباب العربي \" التي انطلقت صباح اليوم الاثنين برعاية أمير دولة الكويت \"صباح الأحمد الجابر الصباح\".

وحضر اللقاء المدير العام لهيئة الشباب والرياضة في ليبيا \" الشيباني عبدالله , ومدير عام مدينة الحسين للشباب بالاردن \" عاطف رويضان \" ، ومدير الصندوق الوطني الأردني لدعم الحركة الشبابية \" عبد الرحمن العرموطي \". وتم خلال اللقاء استعراض الخطط والبرامج المزمع تنفيذها اثناء فترة ترأس \" معيتيق \" لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للعام 2017 .



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