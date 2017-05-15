مداهمة وكر من أوكار الفساد يقوم بتصنيع الخمور بحى الماجوري بمدينة بنغازى .

بنغازى 15 مايو 2017 (وال) - قامت دوريات التحريات بقسم النجدة بمدينة بنغازى بمداهمة وكر من أوكار الفساد يقوم بتصنيع الخمور بحى الماجوري بالمدينة . وقال المكتب الأعلامى بقسم النجدة إن قوة كبيرة من دوريات القسم داهمت مصنع بقوم بتصنيع الخمور ، وتم ضبط العشرات من جالونات سعة 60 لتر وبراميل كبيرة خلال عملية المداهمة ، وكان إجمالي العدد باللترات حوالي (30.000) لتر من الخمور المصنعة محلياً. وأشار المكتب إلى أنه تم نقل الكمية إلى القسم ، وفتح محضر بالواقعة وإحالة القضية لجهات الاختصاص . ( وال - بنغازى )