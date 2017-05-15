النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق \" يصل الكويت لحضور فعاليات \"الكويت عاصمة الشباب العربي \" .

الكويت 15 مايو2017 ( وال ) - وصل النائب بالمجلس الرئاسي رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب \" أحمد معيتيق \"، مساء أمس الأحد إلى دولة الكويت لحضور فعاليات \"الكويت عاصمة الشباب العربي\" التي انطلقت صباح اليوم الاثنين برعاية أمير دولة الكويت \"صباح الأحمد الجابر الصباح \" رفقة المدير العام لهيئة الشباب والرياضة \"الشيباني عبدالله الشيباني \".

وكان في استقبال \" معيتيق \" والوفد له وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة \" خالد الروضان \" .



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