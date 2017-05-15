اقامة حلقة نقاش حول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 .

م الخمس 15 مايو 2017( وال )- أقيمت الأحد بمقر الشركة الأهلية للإسمنت بمدينة الخمس حلقة نقاش حول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 . م ، وذلك بهدف ايجاد آلية يمكن من خلالها الاستفادة من هذا التقريرالقيّم وامكانية تنفيذه . وحضر حلقة النقاش رئيس ديوان المحاسبة أ " خالد شكشك " ووكيل ديوان المحاسبة أ " علاء المسلاتي " وعميد جامعة المرقب د" شكري الدبار" وعدد من مدراء والإدارات والأقسام بديوان المحاسبة وعدد من الأساتذة المتخصصين في هذا الشأن ومن المهتمين بهذا الموضوع . وتناولت الحلقة استعراض ومناقشة عدة محاور منها المنهجية التي اتبعت في إعداد التقرير السنوي ، ومؤشرات الفساد المالي والإداري الناتجة عن عدم الكفاءة وفساد الذمة المالية ، وكذلك الناتجة عن المشكل السياسي والانقسام السياسي وغياب الرادع القانوني للحد من الفساد المالي ، وتقييم دور ديوان المحاسبة في الحد من الفساد في المال العام وتداعياته على الاقتصاد الوطني ، وتفعيل آليات عملية ذات العلاقة بمكافحة الفساد لتتبع المسؤولين عن الفساد المالي في الخارج بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في هذا الشأن . كما تم خلال جلسات حلقة النقاش تقديم اقتراحات واستراتيجيات للحد من الهدر المالي والنهب المتعمد لثروة البلاد وتقييم دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العلمية للحد من الفساد والتشهير بالفاسدين كرادع اجتماعي . يذكر أن حلقة النقاش هذه يأتي اقامتها ضمن الجدول الزمني للأنشطة البحثية التي وضعتها كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب لهذا العام . ( وال )