تسيير قافلة مساعدات لسكان حى الجيزة بسرت .

سرت 15 مايو 2017(وال)- سيرت المنظمة الدولية للهجرة قافلة مساعدات انسانية للعائلات القاطنة بحى الجيزة العسكرية سرت 650 وحدة سكنية . وشملت المساعدات مفروشات ومواد غدائية وسلع تموينية ومواد تنظيف وغيرها من المواد . واوضح المتحدث باسم المجلس البلدى سرت ان عدد العائلات التى استفادت من هذه المساعدات بلغت 420 عائلة بالحي السكنى الجيزة العسكرية بسرت وان اجراءات توزيع المساعدات تمت عن طريق شبيبة الهلال الاحمر الليبى فرع مصراتة ولجنة الازمة سرت . (وال-سرت) .