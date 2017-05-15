المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الدوري العادي بمحكمة استئناف غريان .

غريان 15 مايو 2017( وال )- يناقش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الدوري العادي الذي يعقده اليوم بمحكمة استئناف غريان ، العراقيل والمشاكل التي تواجه العمل القضائي وسُبل إيجاد الحلول لها ، وإمكانية تقديم الدعم وتسهيل عمل المحاكم والنيابات ، وذلك من خلال التنسيق مع المجلس البلدي . وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا المستشار "محمد الحافي" إن حضور أعضاء المجلس اليوم إلى مدينة غريان يأتى في إطار الاجتماعات الدورية العادية التي يعقدها المجلس الأعلى للقضاء في مختلف المدن الليبية . وأوضح المستشار" الحافي" لوكالة الأنباء الليبية " وال " بأن هذا الاجتماع سينصب على تدارس ومناقشة الصعاب والعراقيل التي تواجه العمل القضائي بكل جوانبه ، وسبل تذليل هذه الصعاب ، مشيراً إلى الاجتماعات التي عقدها المجلس خلال الأشهر الماضية وأخرها الذي عقد بمدينة البيضاء . من جهته أوضح رئيس محكمة غريان الابتدائية المستشار " محمد عبد النور الناجح" بأن المجلس الأعلى للقضاء سيعقد اجتماعاً بمقر محكمة استئناف غريان مع رؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات الواقعة بنطاق محكمة استئناف غريان ، وذلك في إطار الجهود المبذولة للمحافظة على وحدة القضاء الليبي وإبعاده عن التجاذبات السياسية . وقال إن اجتماع تقابلي آخر لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء سيتم مع رؤساء النيابات الكلية الواقعة بنطاق محكمة استئناف غريان والتي تشمل كل من " نيابة نالوت الكلية ، ونيابة جادو الكلية ، ونيابة الزنتان الكلية ، ونيابة غريان الكلية. هذا وقد كان في استقبال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا المستشار "محمد القمودي الحافي" ، والنـائب العـام المستشـار " إبراهيـم مسعـود" ، ورئيس إدارة التفتيش المستشـار "عبد الفتاح بالمان" وعدد من أعضاء الجهاز القضائي عند وصولهم إلى مدينة غريان كل من عميد بلدية غريان "يوسف إبديري" ، ورئيس محكمة استئناف غريان المستشار " العجيلي المعلول" ، ورئيس فرع وزارة العدل ببلدية غريان المستشار "محمود ابوغفة" ، ورئيس فرع إدارة التفتيش بغريان الدكتور "مسعود العزابي" ، ورئيس نيابة غريان الابتدائية المستشار "إبراهيم الساعدي" ، ورئيس محكمة غريان الابتدائية المستشار "محمد الناجح" . ( وال - غريان )