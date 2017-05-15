بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 صيادين قبالة بحر غزة.

غزة 15 مايو 2017 (وال) - اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين ثلاثة صيادين واستولت على مركبهم قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين على بعد نحو 4 أميال بحرية قبالة بحر السودانية ، واعتقلت ثلاثة صيادين أشقاء من على متن مركبهم ، وتم الاستيلاء على المركب ونقلهم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي القريب من غزة. وكانت بحرية الاحتلال اعتقلت مساء أمس ثلاثة صيادين من عائلة واحدة من نفس المنطقة واستولت على مركبهم ، إضافة إلى تخريب نحو60 قطعة شبك صيد داخل بحر السودانية. .. ( وال ) ..