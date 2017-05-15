رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

طرابلس 15 مايو 2017 ( وال) - إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "عبد الرحمن السويحلي" أمس الأحد بطرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "مارتن كوبلر " والوفد المرافق له. وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة فقد تم خلال اللقاء الذي حضره مُقرر المجلس "العجيلي أبوسديل" ورئيس لجنة تعديل الإتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة "موسى فرج" بحث سُبل دفع العملية السياسية الى الامام ، والخطوات اللازمة للإستعجال في بدء مفاوضات تعديل الإتفاق السياسي بين مجلسي الدولة والنواب لمعالجة المختنقات التي تواجه تنفيذه وفقًا للآليات الواردة في بنوده. ...( وال ) ...