اليونان تستضيف المؤتمر الثاني للأمن والاستقرار في حوض المتوسط.

أثينا 15 مايو 2017 ( وال) - تستضيف جزيرة رودوس اليونانية يومي 22 و23 مايو الجاري المؤتمر الوزاري الثاني للأمن والاستقرار في المتوسط والبلقان. ويشارك في المنتدى وزراء خارجية وكبار المسؤولين من العالم العربي ومنطقة البلقان وجنوب شرق المتوسط. ويناقش المنتدى الثاني موضوع التعايش والتعاون في بيئة يسودها السلام والاستقرار وتنقسم أشغاله إلى عدة محاور منها التحديات المشتركة في المنطقة وكيفية إقامة شبكات مجتمعية وأهلية لتطوير التعاون بين بلدان المنطقة في مجالات التعليم والثقافة والبيئة. وكانت الدورة الأولى من المؤتمر قد عقدت في سبتمبر العام الماضي بمبادرة من وزارة الخارجية اليونانية. واستهدف المنظمون أن يجعلوا من اللقاء منتدى إقليميا دائما للتعاون الإيجابي وبحث ومناقشة القضايا المطروحة بإلحاح في المنطقة المضطربة والممتدة من البلقان الى شرق المتوسط وشمال إفريقيا. ...( وال ) ...