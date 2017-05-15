النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 15 مايو 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الإثنين ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * من رأس أجدير إلى خليج السدرة : السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ، والريح براني سرعتها ما بين (05-15) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.25) متر يصل يوم الغد إلى (1.50) متر على أقصى الساحل الغربي ، والبحر خفيف الموج ويكون قليل الإضطراب يوم الغد على زواره ، ودرجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة . * الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح شرش على الجبل الأخضر وطبرق وبراني على باقي الساحل سرعتـها ما بيـن (10 - 20) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . ( وال )