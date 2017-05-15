الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 15 مايو 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الإثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام : إعتدال في الطقس على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب من حين لآخر مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة ، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على شمال شرق ليبيا مع الرياح نشطة على بعض المناطق . * رأس إجدير حتىبن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء قليلة السحب تتكاثر من هذه الليلة مع احتمال لسقوط امطار متفرقة ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (25- 33) درجة مئوية . * بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على أغلب المناطق ، ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (32 -39) درجة مئوية وتبدأ في الانخفاض التدريجي من يوم الغد. * الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة : السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غدامس والحمادة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة على غدامس ومناطق الجفرة ، ودرجات الحـرارة القصوى تتـراوح ما بين (36-43) درجة مئوية وتسجل انخفاض بداية من يوم الغد على غدامس والجفرة. * الكفرة-تازربو-السرير : السماء صافية بوجه عام ، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (34-37) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين. ( وال )