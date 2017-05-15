إيطاليا وألمانيا تطالبان الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثة للحدود الجنوبية لليبيا لوقف المهاجرين .

روما 15 مايو 2017 ( وال )- طلبت ايطاليا والمانيا من الاتحاد الأوروبي الموافقة على إرسال بعثة للحدود الجنوبية لليبيا التي يعبرها كثير من المهاجرين في طريقهم شمالا إلى السواحل . وأعلن مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية , أن روما وبرلين أرسلتا خطابا مشتركا للاتحاد الأوروبي لطلب إرسال بعثة للحدود الجنوبية لليبيا التي يعبرها كثير من المهاجرين في طريقهم إلى أوروبا . وطالب وزيرا الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي, والألماني توماس دي مايتسيره - في الخطاب - بالتزام أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ضبط حدود طولها نحو خمسة آلاف كيلومتر لطالما واجهت ليبيا صعوبات في السيطرة عليها . وكانت المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن أكثر من 45 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر من شمال إفريقيا هذا العام بزيادة أكثر من 40 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 , فيما لقي أكثر من 1200 شخص حتفهم غرقا وهم في الطريق إلى أوروبا. ...(وال)...