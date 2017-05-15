أوغندا تعلن عن مضاعفة عدد قواتها الموجودة في الصومال.

كامبالا 15 مايو 2017 (وال) -أعلنت أوغندا عزمها مضاعفة عدد قواتها المتواجدة في الصومال ضمن قوات حفظ السلام الافريقية لمساعدة الجيش الصومالي في التصدي لحركة الشباب . وقال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في تصريحات له إن أوغندا ترى أنه من الأهمية بمكان سعى العالم لتصفية حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة, معتبرا أن "أكبر عقبة تواجه الصومال حاليا هي هذه الحركة من المسلحين التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أعلن عن قرار كامبالا بمضاعفة عدد قواتها المتواجدة على الأراضي الصومالية البالغ عددها 2700 جندي من أجل قتال مسلحي هذه الحركة هناك اعتبارا لما تمثله من خطر على مقديشو فحسب بل على جيرانها أيضا. وأوضح موسيفيني أن بلاده عاقدة العزم على مساندة الصومال في حربه ضد هذه الجماعة المسلحة إلى حين القضاء عليها. يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي قام في عام 2007 بإرسال قوة عسكرية لحفظ السلام في الصومال بدعم من منظمة الأمم المتحدة لإحلال السلام في البلاد وهي مهمة جهوية هدفها السلام في البلاد عقب حرب أهلية أودت بحياة الآلاف من المدنيين والعسكريين. ...( وال ) ...