نتائج مباريات الدوري التنشيطي لكرة القدم النسائية بطرابلس.

طرابلس 14 مايو 2017 (وال)- تواصلت مساء اليوم الأحد بقاعة 17 فبراير للألعاب بالمدينة الرياضية بطرابلس منافسات اليوم الثالث لدوري لكرة القدم النسائية، لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، الذي تنظمه لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الليبي لكرة القدم. وكانت نتائج مباريات اليوم الثاني التي جرت يوم الخميس الماضي قد أسفرت عن فوز قرطبة على طرابلس الثانوية (3-0) ، وخسارة أوائل التوفيق أمام شهيدة الواجب (0-1) لمرحلة التعليم الثانوي، وأم سلمى أمام نهاوند (0-1) لمرحلة التعليم الأساسي. وتنطلق غدا الاثنين منافسات اليوم الرابع من الدوري التنشيطي لكرة القدم النسائية، بإقامة ثلاث مباريات تجمع قرطبة مع العهد الجديد (مرحلة التعليم الثانوي)، وأم سلمى مع أوائل الهدف، وأم أيمن مع أبوعبيدة (مرحلة التعليم الأساسي). ...(وال)...