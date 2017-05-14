تواصل مشاركة المنتخب الوطني للشطرنج ببطولة المنطقة الأفريقية الرابعة بالجزائر.

طرابلس 14 مايو 2017 (وال)- تتواصل مشاركة المنتخب الوطني للشطرنج في منافسات بطولة المنطقة الأفريقية الرابعة(zonal 4.1) التي تستضيفها العاصمة الجزائرية حتى الـ19 من شهر مايو الجاري. وأسفرت نتائج عناصر المنتخب الوطني خلال الجولتين الأولى والثانية من البطولة التي انطلقت يوم الخميس الماضي، عن فوز وتعادل للشطرنجي (الشهراني)، وفوز وخسارة لكل من الشطرنجيين (الزيات، وبن ناصر، ومهدية، وهاشم النعمي). ويشارك المنتخب الوطني للشطرنج في هذه البطولة بخمسة شطرنجيين هم الشهراني والزيات وبن ناصر ومهدية وهاشم النعمي. يذكر أن بطولة المنطقة الأفريقية الرابعة(zonal 4.1) التي تجرى منافساتها بواقع تسع جولات، تقام بمشاركة سبع دول أفريقية هي ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا ومالي والسنغال والجزائر (البلد المستضيف) . ...(وال) ...