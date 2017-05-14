افتتاح المركز الصحي زاوية الدهماني ببلدية طرابلس المركز .

طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) - احتفل مساء أمس بافتتاح المركز الصحي زاوية الدهماني ببلدية طرابلس المركز وذلك من أجل توفير سبل العلاج وتقديم الرعاية والخدمات الصحية للمواطنين . وحضر الافتتاح عميد واعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز ومدير ادارة الخدمات الصحية طرابلس ومدير مكتب الخدمات الصحية طرابلس المركز وعدد من مدراء المراكز الصحية بالبلدية ومن المسؤولين بالقطاعات المختلفة وعدد من مخاتير المحلات بالبلدية وأعيان ووجهاء وجمع من سكان المنطقة . واثنى عميد بلدية طرابلس المركز في كلمة له على مجهودات القائمين على انجاز هذا المرفق الهام في سبيل توفير الخدمات الصحية للمواطنين خدمة للصالح العام . كما القيت في الحفل العديد من الكلمات التي نوهت بالشكر والتقدير لكل من ساهم في أستحداث هذا المركز الصحي وعلى تظافر الجهود والعزيمة والاصرار التي كانت من اهم العناصر وراء انجاز هذا العمل . وأفاد مدير المركز الصحي زاوية الدهماني " علي محمود يوسف الصفاقسي" وكالة الانباء الليبية أن هذا المرفق اقيم بمجهودات اهالي المنطقة من خلال التعاون مع الكوادر الفنية ببلدية طرابلس المركز وادارة الخدمات الصحية طرابلس ومستشفى العيون بتهيئة المركز وتجهيزه بالامكانيات اللازمة . وأوضح " الصفاقسي" ان المركز الصحي باشر في تقديم خدماته العلاجية في تخصصات الاطفال والاسعاف والنساء والصحة العامة ، وكذلك يضم صيدلية ومعمل تحاليل . ..(وال).