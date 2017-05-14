اجتماع الاتحاد الليبي لرفع الاثقال .

طرابلس 14 مايو 2017 (وال) - عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لرفع الاثقال الخميس الماضي اول اجتماع له وذلك بعد انتخاب الجمعية العمومية للاتحاد الجديد . واصدر المكتب خلال هذا الاجتماع العديد من القرارات من بينها تسمية المهندس خالد امحمد مهلهل رئيسًا شرفيًّا للاتحاد الليبي لرفع الأثقال، وإعادة تشكيل اتحادات المناطق وتسمية رؤسائها، كما كلف عصام رمضان برئاسة اتحاد طرابلس، ونوري هيلان ببنغازي، وعلي أبورويص اتحاد مصراتة، وسعيد بوجندية الجبل الأخضر، وفائز الجروشي طبرق. كما تم إعادة تسمية الرؤساء العاملين بالاتحاد العام، حيث أُسندت مهمة لجنة قيد اللاعبين وتسجيل اللاعبين لعاشور العربي ، والبوعيشي منصور للجنة الحكام، ويحي أبوشعالة للجنة المسابقات العامة، وأسامة قناو لجنة المنتخبات، كما كلِّف محمود الهمالي برئاسة لجنة إعادة تنقيح اللوائح الخاصة برياضة رفع الأثقال. كما تم اعتماد البرنامج العام لنشاطات الاتحاد خلال العام 2017 واُستحْدِثت فيه بطولتا كأس بطل المستقبل وكأس النخبة. ..(وال)..