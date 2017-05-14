كمال القرقني يشارك في منافسات بطولة "بادي باور" المقامة في إنجلترا .الأحد ، 14-05-2017 - 18:31:00

طرابلس 14 مايو 2017 (وال) - يشارك بطل كمال الأجسام، الليبي " كمال القرقني" ، اليوم في منافسات بطولة "بادي باور" المقامة في إنجلترا. ويعد البطل الليبي كمال القرقني المتوج ببطولة العالم أكثر من خمس مرات كما يعد من أقوى وأفضل الأجسام العربية في الفترة الأخيرة، فلم يستطع أى بطل عربى منازلته والتغلب عليه، باستثناء البطل المغربي " محمد زكريا" الذي تغلب عليه مرة واحدة العام 2013 في المغرب، وحقق المركز الأول في فئة وزن أكثر من الـ100كغم. ...(وال)...

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