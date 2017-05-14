شؤون التربية التعليم بجادو تباشر في توزيع الاحتياجات الخاصة بإتمام امتحانات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

جادو 14 مايو 2017 (وال) - باشرت شؤون التربية التعليم بجادو صباح اليوم الأحد في توزيع كافة المواد والاحتياجات الخاصة بإتمام امتحانات النقل للعام الدراسي 2016 - 2017 لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بجادو على كافة المدارس والثانويات بالمدينة وذلك بحضور مدراء المؤسسات التعليمية لاستلام المواد المذكورة . وتضمنت هذه المواد " كراسات الإجابة - كشوف الدرجات - بطاقات الدرجات (الصحايف) - ورق سحب - القرطاسية ". وأكد مسؤول التربية والتعليم بجادو "يوسف الهزهازي" لمراسل وكالة الأنباء بالمدينة بأن شؤون التربية والتعليم بجادو على استعداد لتوفير كل ما تحتاجه الامتحانات لسنوات النقل التي ستنطلق في السادس عشر من مايو الجاري. وطمئن " الهزهازي" من خلال تصريحه لـوال : كافة أولياء الأمور بأن الامتحانات سوف تسير على الوجه المطلوب . ..(وال- جادو)..