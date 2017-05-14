ليبيا نائبا أول لرئيس المكتب التنفيذي للفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف.الأحد ، 14-05-2017 - 17:58:00

عمان 14 مايو 2017 (وال) - اُنتخب رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية الدكتور " محمد الطاهر الجراري" بالتزكية نائبًا أول لرئيس المكتب التنفيذي للفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف . وجاء انتخاب الدكتور" الجراري" خلال اجتماع الجمعية العمومية للارشيفات العربية الذي انعقد بمسقط بسلطنة عُمان يومي 7 - 8 من شهر مايو الجاري وذلك بحضور مندوبي الدول العربية الاعضاء في الجمعية العمومية للفرع الاقليمي العربي . كما تم خلال هذه الاجتماعات انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للسنوات الثلاثة القادمة اعتبارا من السنة الحالية 2017 . ..(وال)..

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