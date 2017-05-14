رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة.
الأحد ، 14- 05- 2017 - 17:31:00
\n طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" صباح اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس عدداً \nمن أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها مع \nمختلف أطياف الشعب الليبي ومؤسسات وقطاعات الدولة .\n وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد تم خلال اللقاء \nاستعراض الأوضاع التي تمر بها البلاد والصعوبات والعراقيل التي تواجه \nتنفيذ الاتفاق السياسي وسبل تذليلها.\nوتم التأكيد في هذا الاجتماع على أنه لا سبيل للحل في ليبيا إلا من خلال \nالحوار بين مختلف الأطراف، وإن الاتفاق السياسي يشكل خطوة مهمة في هذا \nالشأن، والدعوة إلى تكاثف جهود الجميع من أجل إنقاذ الوطن من الوضع \nالراهن والابتعاد عن الصراعات السياسية والتي من شأنها زيادة وتيرة \nالانقسام السياسي والذي سيؤدي إلى المزيد من التشظي يدفع ثمنه المواطن \nالذي يئن تحت وطأة الأزمات المعيشية.\n ورحب \" السراج \" بقيام المجلس الأعلى للدولة باختياره لجنة للحوار \nللنظر في مختنقات الاتفاق السياسي وإمكانية إجراء التعديلات اللأزمة مع \nلجنة مجلس النواب حسب الآلية الواردة بالاتفاق السياسي.\n \n ...( وال )..