رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة.



طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" صباح اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس عدداً

من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها مع

مختلف أطياف الشعب الليبي ومؤسسات وقطاعات الدولة .

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد تم خلال اللقاء

استعراض الأوضاع التي تمر بها البلاد والصعوبات والعراقيل التي تواجه

تنفيذ الاتفاق السياسي وسبل تذليلها.

وتم التأكيد في هذا الاجتماع على أنه لا سبيل للحل في ليبيا إلا من خلال

الحوار بين مختلف الأطراف، وإن الاتفاق السياسي يشكل خطوة مهمة في هذا

الشأن، والدعوة إلى تكاثف جهود الجميع من أجل إنقاذ الوطن من الوضع

الراهن والابتعاد عن الصراعات السياسية والتي من شأنها زيادة وتيرة

الانقسام السياسي والذي سيؤدي إلى المزيد من التشظي يدفع ثمنه المواطن

الذي يئن تحت وطأة الأزمات المعيشية.

ورحب \" السراج \" بقيام المجلس الأعلى للدولة باختياره لجنة للحوار

للنظر في مختنقات الاتفاق السياسي وإمكانية إجراء التعديلات اللأزمة مع

لجنة مجلس النواب حسب الآلية الواردة بالاتفاق السياسي.



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