\" قنصو \" يبحث مع عدد من النواب وعمداء البلديات ورئيس شركة الكهرباء مشاكل الكهرباء وانقطاعاته وخاصة في العوينية وسرت .



طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) -عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق

الوطني \" بداد قنصو \" اجتماعا بعد ظهر اليوم الاحد بمقر الوزارة مع عدد

من أعضاء مجلس النواب وعدد من عمداء البلديات ورئيس مجلس الادارة بالشركة

العامة للكهرباء .

وتركز الاجتماع حول الامكانيات المتاحة لمعالجة عودة الكهرباء لمنطقة

العوينية وكذلك مدينة سرت ، اضافة الى ظروف تذبذب التيار الكهربائي

وانقطاعه في العديد من المدن والمناطق .

ودعا \" قنصو \" في مستهل اللقاء الى ضرورة تكاثف كل الجهود في كافة

المؤسسات لتقديم الخدمات اللازمة للمواطن وفي مختلف المدن والمناطق ،

مؤكدا على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية وعودة كافة النازحين الى مناطقهم

وتقديم الخدمات اللازمة لهم .

وطالب \" قنصو \" بالاهتمام والتركيز على اعادة ترميم واصلاح البنية

التحتية خاصة لمنطقتي العوينية وسرت ، وخاصة \" الماء والكهرباء \" ، داعيا

جميع البلديات للتعاون مع الشركة العامة للكهرباء لحماية محطات الكهرباء

وخطوط مياه النهر الصناعي من العبث والتخريب والاعتداءات والتصرف غير

المسؤول وغير الشرعي في مسارات المياه ، محييا جهود العاملين بالشركة

العامة للكهرباء وجهاز النهر الصناعي رغم نقص الامكانيات .

ومن جهته أكد رئيس مجلس الادارة بالشركة العامة للكهرباء المهندس \"

عبد المجيد حمزة \" أن شبكة الكهرباء بمنطقة العوينية وابتدءا من محطة (

66 ) كيلو فولت التى تغذي المنطقة تحتاج الى امكانيات كاملة ، وأن الشركة

مستعدة الى اعادة وضع التيار الكهربائي وفق الامكانيات المتاحة والمتوفرة

لديها .

وبخصوص سرت اوضح بأن بنية الكهرباء بها افضل حالا من منطقة العوينية

والشركة ستقوم بارسال فريق فنى للمدينة للمعاينة واصلاح الشبكة بها .



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