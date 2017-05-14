\" قنصو \" يبحث مع عدد من النواب وعمداء البلديات ورئيس شركة الكهرباء مشاكل الكهرباء وانقطاعاته وخاصة في العوينية وسرت .
الأحد ، 14- 05- 2017 - 17:16:00
\n طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) -عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق \nالوطني \" بداد قنصو \" اجتماعا بعد ظهر اليوم الاحد بمقر الوزارة مع عدد \nمن أعضاء مجلس النواب وعدد من عمداء البلديات ورئيس مجلس الادارة بالشركة\nالعامة للكهرباء .\n وتركز الاجتماع حول الامكانيات المتاحة لمعالجة عودة الكهرباء لمنطقة\nالعوينية وكذلك مدينة سرت ، اضافة الى ظروف تذبذب التيار الكهربائي \nوانقطاعه في العديد من المدن والمناطق .\n ودعا \" قنصو \" في مستهل اللقاء الى ضرورة تكاثف كل الجهود في كافة \nالمؤسسات لتقديم الخدمات اللازمة للمواطن وفي مختلف المدن والمناطق ، \nمؤكدا على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية وعودة كافة النازحين الى مناطقهم\nوتقديم الخدمات اللازمة لهم .\n وطالب \" قنصو \" بالاهتمام والتركيز على اعادة ترميم واصلاح البنية \nالتحتية خاصة لمنطقتي العوينية وسرت ، وخاصة \" الماء والكهرباء \" ، داعيا\nجميع البلديات للتعاون مع الشركة العامة للكهرباء لحماية محطات الكهرباء \nوخطوط مياه النهر الصناعي من العبث والتخريب والاعتداءات والتصرف غير \nالمسؤول وغير الشرعي في مسارات المياه ، محييا جهود العاملين بالشركة \nالعامة للكهرباء وجهاز النهر الصناعي رغم نقص الامكانيات .\n ومن جهته أكد رئيس مجلس الادارة بالشركة العامة للكهرباء المهندس \" \nعبد المجيد حمزة \" أن شبكة الكهرباء بمنطقة العوينية وابتدءا من محطة ( \n66 ) كيلو فولت التى تغذي المنطقة تحتاج الى امكانيات كاملة ، وأن الشركة\nمستعدة الى اعادة وضع التيار الكهربائي وفق الامكانيات المتاحة والمتوفرة\nلديها .\n وبخصوص سرت اوضح بأن بنية الكهرباء بها افضل حالا من منطقة العوينية \nوالشركة ستقوم بارسال فريق فنى للمدينة للمعاينة واصلاح الشبكة بها .\n \n ...( وال )...