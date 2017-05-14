اجتماع بمقر وزارة الحكم المحلي بشأن التجاوزات التي تتعرض لها منظومة ومسارات جهاز النهر الصناعي.



طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) -عقد صباح اليوم بمقر وزارة الحكم

المحلي اجتماع ضم عددا من عمداء البلديات والمجالس البلدية ومهندسي النهر

الصناعي ، استعرضوا خلاله التجاوزات والاعتداءات غير الشرعية التي تتعرض

لها منظومة ومسارات جهاز النهر الصناعي .

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي أولي حول جهاز النهر الصناعي

والمدن والمناطق التي تتغذى منه، وكذلك الآبار ومحطات التحكم وعمليات

التنظيم والموازنة وشبكات الطاقة بالجهاز والاتصالات وغرف التحكم ونشاطات

التشغيل والصيانة .

واستعرض مهندسو جهاز النهر المشاكل والتجاوزات التي تتعرض لها امدادات

النهر والتي تعرقل انسيابية سير مياه جهاز النهر والنتائج المترتبة عن

هذه التجاوزات والتي تمثلت في قيام بعض المواطنين بتوصيلات المياه من

خطوط عالية الضغط وبشكل عشوائي، واعمال التخريب المتعمد لمعدات التشغيل

والتفجير لبعض الخطوط الرئيسية .

كما ناقش الاجتماع كذلك الوضع الأمني المتردي ببعض المدن والمناطق

وزيادة الطلب على المياه خصوصا مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على

المياه.

وأكد مهندسو جهاز النهر الصناعي أن دور الجهاز مقتصر على توفير المياه

للاستخدام الحضري وليس الزراعي وأن الجهاز غير مسؤول قانونيا عن عملية

نقل المياه.

وشددوا على ضرورة تفعيل آليات الأمن المتمثلة في جهاز الشرطة الزراعية ،

بالتعاون مع مؤسسات الدولة الامنية المتمثلة في وزارتي الداخلية والدفاع

وتفعيل خط طيران ملاحي لمراقبة مسارات وامدادت جهاز النهر .

وأكد المجتمعون على ضرورة التكاثف مابين جهاز النهر والبلديات وتشكيل

لجان أزمة داخل كل بلدية ومخاطبة البلديات بإنشاء هذه اللجنة ،وتحديد

المشكلة داخل كل مجلس بلدي ، والوقوف على أهم المشاكل المتعلقة

بالامدادات المائية.

يشار إلى ان (60 %) من امدادات المياه للمدن تأتي من جهاز النهر الصناعي

وأن كمية الهدر في المياه ناتجة عن التجاوزات والتعدي والتوصيلات غير

شرعية التي تشكل (30.000) لتر مكعب .

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