اجتماع بمقر وزارة الحكم المحلي بشأن التجاوزات التي تتعرض لها منظومة ومسارات جهاز النهر الصناعي.
الأحد ، 14- 05- 2017 - 16:26:00
\n طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) -عقد صباح اليوم بمقر وزارة الحكم \nالمحلي اجتماع ضم عددا من عمداء البلديات والمجالس البلدية ومهندسي النهر\nالصناعي ، استعرضوا خلاله التجاوزات والاعتداءات غير الشرعية التي تتعرض \nلها منظومة ومسارات جهاز النهر الصناعي .\n وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي أولي حول جهاز النهر الصناعي \nوالمدن والمناطق التي تتغذى منه، وكذلك الآبار ومحطات التحكم وعمليات \nالتنظيم والموازنة وشبكات الطاقة بالجهاز والاتصالات وغرف التحكم ونشاطات\nالتشغيل والصيانة . \n واستعرض مهندسو جهاز النهر المشاكل والتجاوزات التي تتعرض لها امدادات \nالنهر والتي تعرقل انسيابية سير مياه جهاز النهر والنتائج المترتبة عن \nهذه التجاوزات والتي تمثلت في قيام بعض المواطنين بتوصيلات المياه من \nخطوط عالية الضغط وبشكل عشوائي، واعمال التخريب المتعمد لمعدات التشغيل \nوالتفجير لبعض الخطوط الرئيسية .\n كما ناقش الاجتماع كذلك الوضع الأمني المتردي ببعض المدن والمناطق \nوزيادة الطلب على المياه خصوصا مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على \nالمياه.\n وأكد مهندسو جهاز النهر الصناعي أن دور الجهاز مقتصر على توفير المياه\nللاستخدام الحضري وليس الزراعي وأن الجهاز غير مسؤول قانونيا عن عملية \nنقل المياه.\n وشددوا على ضرورة تفعيل آليات الأمن المتمثلة في جهاز الشرطة الزراعية ،\nبالتعاون مع مؤسسات الدولة الامنية المتمثلة في وزارتي الداخلية والدفاع \nوتفعيل خط طيران ملاحي لمراقبة مسارات وامدادت جهاز النهر .\n وأكد المجتمعون على ضرورة التكاثف مابين جهاز النهر والبلديات وتشكيل \nلجان أزمة داخل كل بلدية ومخاطبة البلديات بإنشاء هذه اللجنة ،وتحديد \nالمشكلة داخل كل مجلس بلدي ، والوقوف على أهم المشاكل المتعلقة \nبالامدادات المائية.\nيشار إلى ان (60 %) من امدادات المياه للمدن تأتي من جهاز النهر الصناعي \nوأن كمية الهدر في المياه ناتجة عن التجاوزات والتعدي والتوصيلات غير \nشرعية التي تشكل (30.000) لتر مكعب .\n...(وال)...