مقتل خمسة اطفال و اصابة خمسة اخرين بجروح في هجوم بقذيفة هاون في افغانستان .

ماهترالام(افغانستان) 14 مايو 2017 (وال)- قتل خمسة اطفال وأصيب اثنان آخران بجروح بعد سقوط قذيفة هاون على منطقة سكنية في مقاطعة لغمان بشرق افغانستان اليوم الاحد,حسبما ذكرته حكومة المقاطعة. وافادت الحكومة في بيان "سقطت قذيفة هاون اطلقها مسلحون على بلدية عمر ضياء في مدينة ماهترالام عاصمة المقاطعة و اسفر الانفجار عن مقتل خمسة اطفال على الفور و اصابة اثنين اخرين,وتم نقل المصابين إلى مستشفى في المدينة الواقعة على بعد 90 كيلومترا شرقي العاصمة الافغانية كابول. والتقت سلطات المقاطعة بأسر الضحايا بعد وقت قليل من وقوع الحادث وامرت قوات الامن باحضار الجناه للعدالة وفقا للبيان. ولم تعلن اي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.