وزير النفط العماني: اتفاق مبدئي لدى أوبك و منتجين خارجها على تمديد خفض الانتاج .

مسقط 14 مايو 2017 (وال)- أكد وزير النفط والغاز العماني الدكتور محمد الرمحي اليوم الأحد وجود اتفاق مبدئي بين جميع اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و منتجين أخرين خارجها على تمديد فترة خفض انتاج النفط. وأوضح الرمحي في بيان أن الدول ال24 التي وقعت اتفاق خفض انتاج النفط في ديسمبر 2016 بفيينا ترغب في تمديد فترة العمل بالاتفاق الذي يعد الاول من نوعه لمنظمة "اوبك" منذ سنة 2008. وأشار الوزير العماني الى اجتماع أوبك المقرر في فيينا يوم 25 مايو الجاري لمراجعة الاتفاق واعلان تمديده. واعتبر الرمحي ارتفاع سعر برميل النفط الى 50 دولارا يعد "أداء جيدا" للسعر متوقعا تحسن اداء السوق في الأشهر المقبلة بفعل التوازن المسجل بين العرض والطلب. واتفقت منظمة "أوبك" مع دول منتجة للنفط من خارجها من بينها روسيا وسلطنة عمان في نهاية العام الماضي على خفض الإنتاج بواقع 8ر1 مليون برميل يوميا لمدة ستة اشهر ابتداء من يناير الماضي ما أدى الى وضع حد للخسائر التي شهدها برميل النفط منذ منتصف سنة 2014 وبداية تعافي الأسواق و انتعاش الاسعار .