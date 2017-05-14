رئيس هيئة شؤون الأسرى يطالب الصليب الأحمر إصدار تقرير حول الوضع الصحي للأسرى المضربين.

رام الله(الضفة الغربية) 14 مايو 2017 (وال) - دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى إصدار تقرير مفصل, وموقف حول الظروف الصحية التي يمر بها الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم ال28 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وطالب قراقع الصليب الأحمر الدولي ب"التدخل والضغط باتجاه استجابة الإسرائيليين لمطالب الأسرى التي هي مطالب إنسانية, تدخل ضمن نطاق عمل الصليب الأحمر, ومهمته هي توفير الشروط الإنسانية والحياتية الملائمة في معاملة الأسرى, وفق المعايير الإنسانية الدولية". كما دعا في بيان صحفي صدر عن الهيئة, إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحمايتهم صحيا, ومراقبة المعاملة الإسرائيلية معهم, والتصدي لأية محاولة لتعذيبهم قسريا, والعمل على وقف الإجراءات التعسفية بحقهم من نقل مستمر بغرض الانهاك واستمرار عزلهم في ظروف غير ملائمة صحيا, وتعرضهم للإذلال, والمساومة على العلاج. وطالب قراقع بضرورة نقل كافة الأسرى المضربين إلى المستشفيات, وأن يكونوا تحت الرعاية الطبية والمراقبة الصحية من قبل أطباء الصليب الأحمر الدولي. وقال قراقع " يفترض ووفق القانون أن ينقل جميع الأسرى إلى المستشفيات, وألا يبقوا في زنازين عزل جماعي وانفرادي وفي ظروف لا إنسانية يتعرضون للقمع والضغوطات, التي أدت إلى تدهور خطير على أوضاعهم الصحية". وأوضح قراقع "أن حالة انهيار صحي جماعي دخل فيها الأسرى المضربون, في ظل استهتار العدو الإسرائيلي بصحتهم وحياتهم واستمرار رفضها التجاوب مع مطالبهم الإنسانية العادلة, وعدم اجراء مفاوضات حول هذه المطالب مع قادة الاضراب".