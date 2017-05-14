ارتفاع عدد المصابين في زلزال خراسان إلى 270 شخصا .

طهران 14 مايو2017(وال)- قال أحد مسؤولي الإغاثة الإيرانية إن عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب محافظة خراسان الشمالية بشمال شرق إيران الليلة الماضية قد بلغ 270 شخصا فيما لقي شخصان مصرعهم. وصرح مساعد رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية شاهين فتحي بأن 14 قرية في المحافظة المذكورة قد لحقتها الأضرار بنسبة 10 إلى 70 بالمائة جراء الزلزال.. موضحا أن المحافظة تعرضت لهزات ارتدادية بلغ عددها 23 هزة وصلت قوة أشدها إلى 3 5 درجة على مقياس ريختر. وكان زلزال بقوة 5.7 درجة قد ضرب مناطق سملقان ومانه وبجنورد في محافظة خراسان الشمالية مساء أمس السبت وهرعت فرق الإغاثة والإنقاذ إلى تلك المناطق واستخدمت مروحية للمساعدة في نقل الجرحى وتقديم المساعدات للمتضررين.