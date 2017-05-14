لقاء انطلاق فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالجامعة العربية .

القاهرة 14 مايو 2017 (وال) - انطلقت يوم الأحد بالقاهرة فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة التي تستمر حتى 17 من الشهر الجاري . ويعقد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في إطار حرص جامعة الدول العربية على نشر مفهوم الاستدامة وتحقيق أهدافها في إطار خطة الأمم المتحدة الإنمائية في آفاق 2030, وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمصرف الدولي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويناقش المشاركون خلال جلسات هذه الفعالية الاقليمية عددا من المواضيع الهامة التي تهدف إلى خلق شراكة فاعلة بين كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها المواطن العربي في مختلف المجالات . كما يناقش المؤتمرون دور التنمية المستدامة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة العربية, ودور التصنيع الشامل والمستدام في تحقيق الوثبة التنموية وكذا التطور الاقتصادي والبنية التحتية, والأمن المائي والغذائي, ودور المجتمع المدني في مساندة الحكومات في تحقيق تنمية مستدامة. وسيبحث المشاركون ايضا ملفات الطاقة من خلال العمل على دفع و تطوير مشاريع توفير طاقة مستدامة لسكان المنطقة العربية إضافة إلى إلقاء الضوء على قضايا الشباب والتحديات التي تواجهه. ويختتم الأسبوع العربي فعالياته يوم الاربعاء المقبل بجلسة رفيعة المستوى لإعلان التوصيات والنتائج التي توصل إليها.