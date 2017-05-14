روسيا تتوقع توازن سوق النفط الشتاء المقبل في حالة تمديد اتفاق الخفض .

موسكو 14 مايو 2017 (وال) - نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله إن أسواق النفط العالمية ستحقق التوازن بين العرض والطلب في أواخر 2017 أو أوائل 2018 في حالة تمديد اتفاق أوبك خارج أوبك لخفض الإنتاج. وقال نوفاك " الأسواق ستشهد تراجع في المخزونات بنهاية 2017 أو أوائل 2018 إلى متوسط خمس سنوات ". وكانت منظمة البلدان المصدرة لنفط (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا قد تعهدوا بخفض الإنتاج 8ر1 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام لرفع أسعار النفط. لكن المخزونات العالمية ما زالت مرتفعة مما عاد بالخام إلى ما دون 50 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر وضغط على أوبك لتمديد اتفاق التخفيضات حتى نهاية السنة. وأبلغ نوفاك الوكالات أن دول أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة سيبحثون تمديد الاتفاق إلى النصف الثاني من 2017 أو "ربما لأكثر من ذلك". مضيفا أنه يتوقع عدم تغيير حجم الاتفاق مما يعني استبعاد تعميق التخفيضات. وتقول أوبك ومصادر بقطاع الطاقة إن هناك مناقشات جارية بشأن تمديد التخفيضات لنهاية الربع الأول من 2018 عندما سيكون الطلب على الخام عند أضعف مستوياته موسميا. وقال نوفاك إن روسيا ستبقى على خفض إنتاجها عند 300 ألف برميل يوميا من مستوى أكتوبر 2016 كما هو منصوص عليه في اتفاق ديسمبر 2016. وقال إن روسيا لم تغير توقعاتها لإنتاج يبلغ 549 إلى 551 مليون طن هذا العام لكن الأمر يتوقف على ما ستسفر عنه محادثات الدول المنتجة للنفط في فيينا يوم 25 مايو المقبل.