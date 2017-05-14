جامعة بنغازي تنظم حلقة نقاش تحت شعار \" المخدرات الظاهرة والمواجهة\" .
الأحد ، 14- 05- 2017 - 15:46:00
\n بنغازي 14 مايو 2017 ( وال ) - نظمت كلية القانون بجامعة بنغازي حلقة نقاش علمية حول خطورة تعاطي وإدمان المخدرات بين الشباب الليبي تحت شعار\" المخدرات الظاهرة والمواجهة \" .\nوتركزت محاور حلقة النقاش التي أقيمت بقاعة كلية الحقوق بمدرسة الخنساء \nعلى خطر آفة المخدرات على الشباب، والإدمان وما يسببه من مشاكل صحية وضرر\nبالمجتمع الليبي .\n كما تناولت حلقة النقاش الجوانب القانونية والشرعية والاجتماعية \nوالإعلامية للتعاطي، ودور التوعية الدينية والإعلامية والثقافية \nوالإرشادية الصحية في مكافحة هذه الظاهرة.\nوشارك في هذه الندوة العلمية رئيس الجامعة الدولية، وعمداء الكليات \nومديرو الإدارات والمكاتب والمراكز، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة \nوالمهتمون من جامعة بنغازي، إلى جانب عدد من رجال الأمن المختصين بهذا \nالمجال من مختلف الأجهزة الأمنية ببنغازي ، ولفيف من الناشطين، ومؤسسات \nالمجتمع المدني، والإعلاميين .\n\n ...( وال ) ...