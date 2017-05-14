جامعة بنغازي تنظم حلقة نقاش تحت شعار \" المخدرات الظاهرة والمواجهة\" .



بنغازي 14 مايو 2017 ( وال ) - نظمت كلية القانون بجامعة بنغازي حلقة نقاش علمية حول خطورة تعاطي وإدمان المخدرات بين الشباب الليبي تحت شعار\" المخدرات الظاهرة والمواجهة \" .

وتركزت محاور حلقة النقاش التي أقيمت بقاعة كلية الحقوق بمدرسة الخنساء

على خطر آفة المخدرات على الشباب، والإدمان وما يسببه من مشاكل صحية وضرر

بالمجتمع الليبي .

كما تناولت حلقة النقاش الجوانب القانونية والشرعية والاجتماعية

والإعلامية للتعاطي، ودور التوعية الدينية والإعلامية والثقافية

والإرشادية الصحية في مكافحة هذه الظاهرة.

وشارك في هذه الندوة العلمية رئيس الجامعة الدولية، وعمداء الكليات

ومديرو الإدارات والمكاتب والمراكز، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة

والمهتمون من جامعة بنغازي، إلى جانب عدد من رجال الأمن المختصين بهذا

المجال من مختلف الأجهزة الأمنية ببنغازي ، ولفيف من الناشطين، ومؤسسات

المجتمع المدني، والإعلاميين .



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