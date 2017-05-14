"واشنطن بوست": الهجمات الالكترونية تواصل اجتياحها لدول العالم وسط غموض حول هوية مرتكبيها .

واشنطن 14 مايو2017( وال )- ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الصادرة , اليوم أن الهجمات الالكترونية تواصل اجتياحها لدول العالم وسط غموض حول هوية مرتكبيها . واوضحت , أن أدلة تعرض أكثر من 100 دولة حول العالم لهجمات إلكترونية عنيفة استمرت في الظهور في جميع أنحاء العالم يوم أمس السبت , مع صدور تقارير حول عدم تمكن طلاب صينيين من الوصول إلى أبحاث تخرجهم واضطرار أطباء بريطانيين إلى إلغاء عملياتهم فضلا عن تلقي الركاب في محطات القطار في ألمانيا لرسائل مخترقة على شاشات الوصول والمغادرة. وأشارت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني ونقلته مصادر اعلامية إلى أن الأشخاص والمنظمات حول العالم كانوا يتدافعون بعد وقوع الهجوم الدولي , الذي بدأ أول أمس الجمعة وانتشر بسرعة عبر البريد الإلكتروني, للحد من أضراره أو اتخاذ تدابير وقائية. وقالت ( إن الهجوم , الذي يعتقد بأنه الأكبر من نوعه على الإطلاق , كان شكلا من البرمجيات الخبيثة من أجل طلب فدية ويعمل على إغلاق أنظمة الكمبيوتر ويمنع الأفراد من الوصول إلى بياناتهم أو أنظمتهم إلى أن يتم دفع فدية ) . وأضافت الصحيفة أن هذا الهجوم الإلكتروني أصاب هيئة الصحة البريطانية بشكل حاد حيث أعلنت الحكومة أن 48 من أصل 248 منظمة تابعة للهيئة تأثرت بالهجوم , ولكن مع حلول مساء الأمس عادت جميع المنظمات باستثناء 6 منهم إلى طبيعتها , وعند السؤال عما إذا كانت الحكومة البريطانية قد دفعت أي فدية في هذا الوضع, نفى متحدث باسمها ذلك, وأشار إلى أن وزيرة الداخلية " أمبر رود " نصحت الاخرين بعدم دفع أي فدية للقراصنة. وأوضحت أنه من بين الأهداف الأخرى في أوروبا التي تعرضت لهذه الهجمات كانت شركة "تليفونيكا" العملاقة في إسبانيا, وشركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو", ومصلحة محلية في السويد أكدت أن حوالي 70 حاسوبا لديها أصيبوا, فيما أعلن أحد أندية كرة القدم في النرويج أن منظومة بيع التذاكر على الإنترنت الخاصة به قد تعرضت هي الأخرى للقرصنة. وفي الولايات المتحدة, سقطت شركة "فيديكس" العملاقة لتوصيل الطلبات ضحية لهذه الهجمات. وأخيرا, قالت "واشنطن بوست" إن هذا الخلل الإلكتروني تسبب في فوضى عالمية , ويسمى بفيرس "وانا ديكريبتور" وله أسماء أخرى مثل "وانا كري"- وهو يستغل خللا يقول عنه الخبراء بأنه تم تحديده من قبل في وثيقة مسروقة من وكالة الأمن القومي الأمريكي. ...( وال )...