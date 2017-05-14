مجموعة مسلحة مجهولة تهاجم أحدي بوابات مديرية الأمن الوطني بصبراته .

صبراته 14 مايو 2017 ( وال ) - تعرضت إحدى بوابات مديرية الأمن الوطني بمنطقة الطويلة بصبراته والواقعة على بعد 300 متر من مركز شرطة الطويلة ليلة الأمس إلى هجوم مسلح من قبل مجموعة مجهولة الهوية. وأفاد مدير امن صبراته العقيد " عبدالسلام المبروك شوية " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن الهجوم أسفر عن استشهاد احد عناصر القوة المساندة المتواجدة بالبوابة وهم " أيمن المبروك أبولجام " وجرح ثلاثة أفراد آخرين اثنين منهم تابعين لمركز شرطة الطويلة والآخر تابع لجهاز الحرس البلدي .مؤكدا بان البوابة التي تعرضت للهجوم تقوم بتأمين حركة العبور بالمنطقة . وأضاف " شوية " أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها فور الحادثة لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة . ..( وال - صبراته ) ...