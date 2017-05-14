عميد بلدية سرت يبحث بتونس مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا دعم المدينة في شتى المجالات.

سرت 14 مايو 2017(وال)- اجتمع عميد بلدية سرت " مختار المعداني " في تونس مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا " بتينا موشايد " للتباحث في أوضاع المدينة ومعرفة الاحتياجات الضرورية والعاجلة . وأفاد عميد بلدية سرت " مختار المعداني " في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة إن الاجتماع تم خلاله مناقشة المعوقات التي تواجه آهالي المدينة في كافة الجوانب ومعاناتهم نتيجة تعرض منازلهم للدمار بسبب الحرب على ما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي خاصة وأن أكثر من ألفى منزل مدمر في أحياء سكنية متفرقة بالمدينة جراء حرب التحرير . كما تم مناقشة انتشار الألغام التي زرعتها الجماعات الإرهابية " داعش " بسرت والجثث الموجودة تحت ركام المباني المتهاطلة والمدمرة بحي الجيزة البحرية إضافة إلى احتياجات المرافق الصحية إلى الأدوية والمعدات الصحية وكذلك احتياجات المؤسسات التعليمية والمرافق الخدمية الأخرى منها الإعلامية والإسكانية والثقافية والبيئة وخدمات النظافة . وأوضح عميد بلدية سرت أن سفيرة الاتحاد الأوروبي (بتينا موشايد) أبدت استعدادها الكامل من قبل الاتحاد الأوروبي للوقوف إلى جانب احتياجات مدينة سرت والاهتمام أولا بقطاعي الصحة والتعليم ودعم مبادرة الاستقرار ودعم المرافق الصحية والتدريب والتأهيل ودعم الشباب. ... ( وال - سرت ) ...