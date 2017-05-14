وزارة الداخلية الأفغانية : مقتل زعيمين في حركة طالبان فى عمليات أمنية في إقليم " سامانجان " .

كابول 14 مايو2017 ( وال ) - ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أن شخصين من قادة حركة طالبان لقيا مصرعهما في عملية أمنية نفذتها القوات الأفغانية في بشمال البلاد . كما اصيب ( 15 ) مسلحا على الأقل بجروح خلال العملية التي تمت بإقليم " سامانجان " . وذكرت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة أنباء " خامة برس " الأفغانية اليوم الأحد أن هذين الزعيمين في حركة طالبان كانا مسؤولين عن قيادة التمرد في إقليم " سامانجان " . وإقليم " سامانجان " من بين الإقاليم الهادئة نسبيا في شمال أفغانستان بعد سقوط نظام طالبان , كما شهد الإقليم استقرارا قبل السنوات الأخيرة . ...( وال )...