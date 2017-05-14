الأسطى وبن يونس تحضران الاحتفال باليوم العالمي للفتيات .

طرابلس 14 مايو 2017 (وال)- حضرت وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية \"أسماء الأسطى \" ووزير شؤون الدولة لهيكلة المؤسسات \" ايمان بن يونس \"، صباح اليوم الأحد في طرابلس، الاحتفال الذي أقيم بمناسبة اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أقامته الهيئة العامة للمعلومات، والجمعية لليبية للإنترنت، وكلية تقنية المعلومات بجامعة طرابلس.

وحضر الحفل، الذي أقيم تحت شعار \" فتياتنا مستقبلنا \"، رئيس لجنة الإدارة، ومدير إدارة الجامعات الليبية، وممثل اليونيسيف مكتب ليبيا، ورئيس الجمعية الليبية للإنترنت.

وألقيت خلال الحفل، عديد الكلمات التي تؤكد على دعم المرأة في مجال التكنولوجيا المعلومات، ودخولها مجتمع المعرفة الرقمية .

وأشاد المتحدثون، بالدور الذي لعبته المرأة خلال السنوات الماضية بدخولها هذا المجال وإثبات جدارتها فيه.





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