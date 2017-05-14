الهند تقاطع منتدى بكين "الحزام والطريق" بسبب كشمير .

نيودلهي 14 مايو 2017 ( وال ) - قررت الهند مقاطعة منتدى بكين الدولي "واحد حزام - طريق واحد" الذي بدأ أعماله في العاصمة الصينية بكين بسبب اقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند و باكستان. وذكرت وزارة الخارجية الهندية فى بيان أن المشاريع الموحدة يجب أن تنفذ بطريقة يتم من خلالها احترام سيادة ووحدة أراضي الدول المشاركة فيها . وشددت الخارجية الهندية في بيانها على أنه لا توجد أي دولة يمكن أن توافق على مشروع يتجاهل مشكلة هامة جدا تمس سيادتها ووحدة أراضيها . وتجدر الإشارة إلى أن قسما من مشروع المعبر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تروج له بكين يمر عبر أراضي جيلجيت بالتستان في كشمير المتنازع عليها بين نيودلهي وإسلام آباد. ويشارك في فعاليات المنتدى زعماء 29 دولة ، وذلك في إطار استراتيجية "حزام واحد - طريق واحد" (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين). ...( وال )...