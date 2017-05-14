تسيير قافلة مساعدات للعائلات القاطنة بالمنطقة السكنية الاولى بسرت .

سرت 14 مايو 2017(وال)- سيرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي قافلة مساعدات للعائلات القاطنة بالمنطقة السكنية الاولى وسط مدينة سرت وذلك برعاية لجنة الازمة . وأفاد رئيس لجنة الازمة سرت فوزي الشكربي وكالة الانباء الليبية بسرت ان المساعدات الانسانية التى تم توزيعها على العائلات تمثلت في مفروشات ومواد غدائية وسلع تموينية ومواد تنظيف وبطاطيين وحافظات اطفال مواليد . واوضح الشكربي ان عدد العائلات التي استفادت من هذة القافلة بلغت 620 عائلة بالحي السكني الاول بسرت وان اجراءات توزيع المساعدات تمت عن طريق شبيبة الهلال الاحمر الليبى فرع مصراتة ولجنة الازمة سرت . (وال - سرت)