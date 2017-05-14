العاملون بوكالة الأنباء الليبية ينعون احد زملائهم السابقين .



طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) - ينعى العاملون بوكالة الأنباء الليبية

الموظف السابق \" يونس العلوص \" الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس السبت

حيث وري الثري بمنطقة العلوص .

وكان الفقيد \" يونس العلوص\" التحق بالعمل بالوكالة بعد تخرجه من جامعة

بنغازي قسم اللغة العربية أواخر السبعينات كمدققا لغويا بإدارة التحرير

والترجمة تم كمحرر بقسم التحرير العالمي إلى أن وصل سن التقاعد سنة 2010 وواصل عمله بالوكالة كمتعاون على وظيفة مدقق لغوي إلى أن ترك العمل بعد ذلك .

رحم الله الفقيد يونس العلوص الذي كان متفانياً ومخلصاً في عمله

متعاوناً مع زملائه رحمةً واسعة وأدخله فسيح جناته وألهم آله وذويه

الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون





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