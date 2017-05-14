العاملون بوكالة الأنباء الليبية ينعون احد زملائهم السابقين .
الأحد ، 14- 05- 2017 - 14:03:00
\nطرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) - ينعى العاملون بوكالة الأنباء الليبية \nالموظف السابق \" يونس العلوص \" الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس السبت \nحيث وري الثري بمنطقة العلوص .\n وكان الفقيد \" يونس العلوص\" التحق بالعمل بالوكالة بعد تخرجه من جامعة\nبنغازي قسم اللغة العربية أواخر السبعينات كمدققا لغويا بإدارة التحرير \nوالترجمة تم كمحرر بقسم التحرير العالمي إلى أن وصل سن التقاعد سنة 2010 وواصل عمله بالوكالة كمتعاون على وظيفة مدقق لغوي إلى أن ترك العمل بعد ذلك .\n رحم الله الفقيد يونس العلوص الذي كان متفانياً ومخلصاً في عمله \nمتعاوناً مع زملائه رحمةً واسعة وأدخله فسيح جناته وألهم آله وذويه \nالصبر وحسن العزاء.\n إنا لله وإنا إليه راجعون\n\n\n...( وال )...