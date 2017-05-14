الهند تقاطع منتدى بكين "الحزام و الطريق" بسبب كشمير.

نيودلهي 14 مايو 2017( وال) - قررت الهند مقاطعة منتدى بكين الدولي "واحد حزام - طريق واحد" الذي بدأ أعماله في العاصمة الصينية بكين بسبب اقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية فى بيان أن " المشاريع الموحدة يجب أن تنفذ بطريقة يتم من خلالها احترام سيادة ووحدة أراضي الدول المشاركة فيها". وتجدر الإشارة إلى أن قسما من مشروع المعبر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تروج له بكين يمر عبر أراضي جيلجيت بالتستان في كشمير المتنازع عليها بين نيودلهي وإسلام آباد. وشددت الخارجية الهندية في بيانها على أنه "لا توجد أي دولة يمكن أن توافق على مشروع يتجاهل مشكلة هامة جدا تمس سيادتها ووحدة أراضيها". وتتستضيف الصين حاليا فعاليات منتدى رفيع المستوى للتعاون الدولي في إطار استراتيجية "حزام واحد - طريق واحد" (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين). ويشارك في المنتدى زعماء 29 دولة بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ...( وال ) ...