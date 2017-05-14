موسكو: صاروخ كوريا الشمالية الباليستي لم يشكل خطرا على الاتحاد الروسي.

موسكو 14 مايو 2017 ( وال) - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد, أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم الاحد "لم يشكل خطرا على الاتحاد الروسي". وقالت الوزارة - في بيان لها نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية -" إن منظوماتها للرصد والتحذير المسبق من خطر الهجمات الصاروخية قد رصدت إطلاق صاروخ باليستي من أراضي كوريا الشمالية قرابة منتصف الليلة الماضية بتوقيت موسكو" وأضافت الوزارة أن الصاروخ سقط في الجزء الأوسط من بحر اليابان على بعد نحو 500 كيلومتر من الحدود الروسية. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت ما يبدو أنه صاروخا باليستيا, وذلك بحسب أنباء واردة من جارتها الجنوبية. وذكرت وسائل إعلام في سيول أنه تم إطلاق الصاروخ من منطقة "كيوسونج" شمال غرب العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. يشار إلى أن كوريا الشمالية قد أجرت خلال العام الجاري سلسلة من تجارب الصواريخ مما زاد من حدة التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. ...( وال ) ...