انطلاق مرحلة تقييم المدارس المشاركة لنيل "جائزة تميز المبنى المدرسي " .الأحد ، 14-05-2017 - 13:28:00

طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) - انطلقت مؤخراً بطرابلس " مرحلة تقييم المدارس المترشحة لنيل "جائزة تميز المبنى المدرسي " التي أعلنت مصلحة المرافق التعليمية عن تنظيم نسختها الثانية لهذا العام . وتشمل عملية التقييم - بحسب القائمين على الجائزة - كل جوانب العملية التعليمية المتعلقة بالمرفق التعليمي" المبنى المدرسي" وفق معايير التقييم المعتمدة من قبل لجنة الإشراف وخبراء مختصون من مختلف الإدارات التنفيذية بالمصلحة . ( وال )

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