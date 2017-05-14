انطلاق مرحلة تقييم المدارس المشاركة لنيل "جائزة تميز المبنى المدرسي " .

طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) - انطلقت مؤخراً بطرابلس " مرحلة تقييم المدارس المترشحة لنيل "جائزة تميز المبنى المدرسي " التي أعلنت مصلحة المرافق التعليمية عن تنظيم نسختها الثانية لهذا العام . وتشمل عملية التقييم - بحسب القائمين على الجائزة - كل جوانب العملية التعليمية المتعلقة بالمرفق التعليمي" المبنى المدرسي" وفق معايير التقييم المعتمدة من قبل لجنة الإشراف وخبراء مختصون من مختلف الإدارات التنفيذية بالمصلحة . ( وال )