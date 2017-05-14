الرئيس الفرنسي الجديد يجدد وعوده بعد استلام مهامه ويؤكد "مهمتي الاولى اعادة الثقة للفرنسيين".

باريس 14 مايو 2017 (وال) - أكد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون اليوم الأحد عقب استلام مهامه رئيسا لفرنسا ان مهمته الاولى هي "اعادة الثقة للفرنسيين" معتبرا ان الفرنسيين باختياره في انتخابات ال7 مايو يكونوا اختاروا "الأمل وروح الانتصار". وقال الرئيس ماكرون في خطابه امام المشاركين في حفل تنصيبه رئيسا لفرنسا بقصر الاليزيه بباريس "سوف نعمل على ان تكون فرنسا بلد الامن والامان والتي يأمن فيها كل مواطن على نفسه مضيفا "سأفعل كل ما بوسعى لتعمل كل المؤسسات بأفضل شكل إضافة إلى أنه "سيكون صوت كل الفرنسيين مسموع". وطالب ماكرون فى كلمته بضرورة أن يتحلى الجميع بالمسؤولة من أجل تحقيق العدالة والقوة والثراء مضيفا "سنعيد للفرنسيين ثقتهم القوية". وتعهد بأنه سيعمل من أجل تحقيق الرفاهية ودعم التعليم والديموقراطية والأمن والأمان وتنمية الاقتصاد وأشار الى أن هذه هي أهم التحديات التي تقف أمام فرنسا. وأكد بالقول هنا على أنه "لابد من التكاتف للحفاظ على الحرية والديموقراطية التي نتميز بها نحن والقارة الأوروبية إذ يقع على عاتقنا من اليوم أن نحدد ما هو العالم الذي سنعيش فيه وما هو العالم الذي يستحقه شبابنا". وألقى ماكرون كلمته بعد أن أعلن رئيس المجلس الدستوري فوز ماكرون رسميا بالرئاسة وقال إن "نجاحكم سيكون نجاحا لفرنسا". وذكر ماكرون في خطابه أن الفرنسيين اختاروا في انتخابات 7 مايو "الأمل وروح الانتصار" ورفضوا الانعزال أو الانقطاع عن العالم أو الانقسام. وتسلم الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون مهامه رسميا رئيسا لفرنسا وغادر الرئيس السابق فرنسوا هولاند قصر الإليزيه الذي احتضن اجتماع التسلم والتسليم بين ماكرون وهولاند. وفاز إيمانويل ماكرون, في الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية, الأحد الماضي, بعد حصوله على نسبة 66.10% بالأصوات مقابل 33.9% لمنافسته مارين لوبن, بينما بلغت نسبة المقاطعين في هذه الانتخابات 25.44% رقم اعتبر بالقياسي. ...( وال ) ...