مصرف ليبيا المركزي يكرم محافظيه السابقين .

طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) - كرم مصرف ليبيا المركزي ممثلاً في محافظه " الصديق الكبير " ، عدد من السادة المحافظين السابقين الذين قاموا بإدارة مهام المصرف بتفان وإخلاص في إنجاز ما كلفوا به وتأديته على الوجه الأكمل خلال العقود السابقة ، وذلك فـي لمسة وفاء وعرفان من المصرف بعطاء هؤلاء المحافظين . وشمل التكريم السادة المحافظين الأستاذ " رجب المسلاتي " والدكتور" الطاهر الجهيمي " والأستاذ " قاسم شرلالة " الدكتور" عبدالحفيظ الزليتني " والدكتور" فرحات بن قدارة " . وقد تم التكريم في ختام أعمال ورشة العمل التي أقامها المصرف حول” السياسات الاقتصادية - الآفاق والتحديات ”، بمشاركة المحافظين السابقين باعتبارهم خبراء وطنيين أكفاء يتوجب الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم لخدمة الوطن . ( وال )