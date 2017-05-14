موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الأحد 14 مايو 2017 .

م . = طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " يلتقى وفداً من أعيان وحكماء مدينة بني وليد ، ووفدا من مشائخ وأعيان قبيلة الزوية ، وذلك في إطار اللقاءات المكثفة التي يجريها هذه الأيام مع مكونات الشعب الليبي كافة . = طرابلس - وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني تعلن أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ستبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 مايوالجارى . = طرابلس - في بيان لها ردا على بيان الشركة العامة للكهرباء - حول سبب طرح الأحمال الكهربائية والذي ارجعته إلى نقص إمدادات الوقود من الغاز الطبيعي والوقود الخفيف - المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد أن الكميات المسلمة فعليا إلى محطات الكهرباء تزيد عن الكميات المتفق عليها ، وأنها لم تستلم من الشركة العامة للكهرباء أي إشعار بوجود نقص في الإمدادات . = لندن - العاصمة البريطانية لندن تستضيف في 20 من الشهر الجاري مؤتمراً لدعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بهدف تشجيع الليبيين على التواصل والاتفاق بشأن كيفية المضي في حوار وطني شامل لتحقيق المصالحة الوطنية والسلم والاستقرار فى ليبيا . ( وال )