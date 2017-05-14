المؤسسة الوطنية للنفط تنفي وجود أي نقص في تزويد الغاز والوقود السائل إلى محطات الكهرباء .



طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) - نفت المؤسسة الوطنية للنفط ، وجود أي

نقص في تزويد الغاز والوقود السائل إلى محطات الكهرباء حسب الكميات

المتفق عليها في اجتماع لجنة كبار المستهلكين والتي تضم في عضويتها

الشركة العامة للكهرباء .

وأكدت المؤسسة في بيان لها ردا على بيان الشركة العامة للكهرباء - حول

سبب طرح الأحمال الكهربائية والذي ارجعته الى نقص إمدادات الوقود من

الغاز الطبيعي والوقود الخفيف - أكدت المؤسسة أن الكميات المسلمة فعليا

تزيد عن الكميات المتفق عليها ولم تستلم المؤسسة أي إشعار بوجود نقص في

الإمدادات من الشركة العامة للكهرباء .

وأوضحت المؤسسة أن جميع الحقول الغازية التي تزود المحطات الغازية

تعمل بشكل اعتيادي فيما عدا انتاج مصنع الغاز التابع لشركة فنترسهال . وطمأنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها المواطنين بالتزامها بضخ

الغاز المتاح وتوفير الوقود السائل في مواعيده لكافة المحطات.

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