المؤسسة الوطنية للنفط تنفي وجود أي نقص في تزويد الغاز والوقود السائل إلى محطات الكهرباء .
الأحد ، 14- 05- 2017 - 11:05:00
\n طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) - نفت المؤسسة الوطنية للنفط ، وجود أي \nنقص في تزويد الغاز والوقود السائل إلى محطات الكهرباء حسب الكميات \nالمتفق عليها في اجتماع لجنة كبار المستهلكين والتي تضم في عضويتها \nالشركة العامة للكهرباء .\n وأكدت المؤسسة في بيان لها ردا على بيان الشركة العامة للكهرباء - حول\nسبب طرح الأحمال الكهربائية والذي ارجعته الى نقص إمدادات الوقود من \nالغاز الطبيعي والوقود الخفيف - أكدت المؤسسة أن الكميات المسلمة فعليا \nتزيد عن الكميات المتفق عليها ولم تستلم المؤسسة أي إشعار بوجود نقص في \nالإمدادات من الشركة العامة للكهرباء .\n وأوضحت المؤسسة أن جميع الحقول الغازية التي تزود المحطات الغازية \nتعمل بشكل اعتيادي فيما عدا انتاج مصنع الغاز التابع لشركة فنترسهال . وطمأنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها المواطنين بالتزامها بضخ \nالغاز المتاح وتوفير الوقود السائل في مواعيده لكافة المحطات.\n ...(وال)...