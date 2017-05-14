إيمانويل ماكرون يصل لقصر الأليزيه وبدء مراسم تنصيبه رئيسا لفرنسا.
الأحد ، 14- 05- 2017 - 11:03:00
\n\nباريس 14 مايو 2017 ( وال) - وصل الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل \nماكرون صباح اليوم الأحد إلى قصر الأليزية لتسلم السلطة من الرئيس \nالمنتهية ولايته فرانسوا هولاند.\n وكان هولاند في استقبال الرئيس ماكرون على عتبة قصر الأليزيه قبل\nاصطحابه إلى الداخل وعقد اجتماع مغلق واطلاعه على الملفات السرية \nوالحساسة وتسليمه رموزالردع النووي الفرنسي وفق تقارير اعلامية فرنسية.\n وستجرى عقب الاجتماع مراسم تنصيب رئيس فرنسا المنتخب ايمانويل \nماكرون وسط حضور كثيف من قيادات الدولة وأسرته و المقربين منه.\n واصطف الفرنسيون امام قصر الأليزية رافعين الأعلام الفرنسية \nوالأوروبية للترحيب به.\n ...( وال ) ...