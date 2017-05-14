إيمانويل ماكرون يصل لقصر الأليزيه وبدء مراسم تنصيبه رئيسا لفرنسا.





باريس 14 مايو 2017 ( وال) - وصل الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل

ماكرون صباح اليوم الأحد إلى قصر الأليزية لتسلم السلطة من الرئيس

المنتهية ولايته فرانسوا هولاند.

وكان هولاند في استقبال الرئيس ماكرون على عتبة قصر الأليزيه قبل

اصطحابه إلى الداخل وعقد اجتماع مغلق واطلاعه على الملفات السرية

والحساسة وتسليمه رموزالردع النووي الفرنسي وفق تقارير اعلامية فرنسية.

وستجرى عقب الاجتماع مراسم تنصيب رئيس فرنسا المنتخب ايمانويل

ماكرون وسط حضور كثيف من قيادات الدولة وأسرته و المقربين منه.

واصطف الفرنسيون امام قصر الأليزية رافعين الأعلام الفرنسية

والأوروبية للترحيب به.

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