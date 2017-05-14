انتشال جثث سبعة مهاجرين من البحر المتوسط .

برلين 14 مايو 2017 (وال) - أعلن خفر السواحل الإيطالي اليوم الأحد انتشال جثث سبعة مهاجرين لقوا مصرعهم في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا . وقال خفر السواحل إنه تم إنقاذ 484 مهاجراً ولاجئاً أمس السبت في أربع مهمات منفصلة . ومن جهتها قالت منظمة سي أي الألمانية غير الحكومية التي تقوم بمهام إنقاذ بالتعاون مع خفر السواحل ، إنها أنقذت 600 شخص كانوا على متن أربعة قوارب مطاطية ، حسبما جاء في بيان على صفحتها في موقع الفيسبوك. وبحسب أحدث بيانات للمنظمة الدولية للهجرة ، فإن أكثر من 1300 شخص لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط هذا العام. وتتحمل إيطاليا حالياً العبء الأكبر لأزمة الهجرة في أوروبا ، حيث يصل أغلبية المهاجرين إليها بعدما يبحرون من ليبيا . .. ( وال ) ..