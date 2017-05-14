اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا تنطلق اليوم باديس ابابا .

أديس ابابا 14مايو 2017 ( وال ) - تنطلق اليوم الاحد بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان بدعوة ورعاية من الالية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي. وتبحث الاجتماعات التي تدوم يومين عددا من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين السودان وجنوب السودان في سبتمبر 2012 والتي تشتمل على 9 اتفاقيات تضم القضايا الخلافية المترتبة على انفصال الجنوب والتي أبرزها ترسيم الحدود والمعابر والتبادل التجاري بين البلدين .